NOICE, Platform Konten Audio Indonesia Meluncurkan Versi Baru

jpnn.com, JAKARTA - Mahaka Radio Digital meluncurkan versi terbaru dari NOICE, platform konten audio Indonesia.

Bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda pada Senin (28/10), NOICE berevolusi menjadi platform streaming untuk radio, musik, dan podcast yang memfokuskan diri pada konten lokal.

User kini bisa menikmati beragam konten audio mulai dari 8 radio channel, puluhan ribu lagu dari musisi-musisi lokal, serta podcast dari konten kreator lokal.

Kanal radio diisi oleh radio station dari Mahaka Radio Integra yaitu Gen Fm, Jak Fm, Most Radio, Kis Fm, Hot Fm, Mustang Fm, Gen Fm Surabaya dan Rayya Channel.

Untuk Music, NOICE bekerja sama dengan 4 label musik yaitu Trinity Optima, My Music Record, Aquarius, dan Musica yang memiliki musisi-musisi ternama di Indonesia.

Di antaranya adalah NOAH, Afgan, Maudy Ayunda, Astrid, Sandy Canaster, Anji, Cakra Khan, D’Masiv, dan Melly Goeslaw.

NOICE menggandeng beberapa podcast kreator lokal seperti Mr. Popo dengan Do You See What I See, Awwe dan Randhika Djamil dengan Berizik, Coki dan Muslim dengan Musuh Masyarakat, serta Uus dan Dicky dengan Udik.

Ada juga Tsana dengan Rintik Sedu, Nessie Judge dengan Mistery Nessie, Inez Kristanti dan Melisa Karim dengan Sex & J City, Dery Firmansyah dengan Teman Tidur, serta Ronal Bedu dan Bayu Oktara dengan Obrolan Lelaki .