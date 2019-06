Nonton Video di Facebook Watch Melonjak 80 Persen, Masih Kalah dari Youtube

jpnn.com - Perusahaan besutan Mark Zuckerberg mengumumkan layanan Facebook Watch sudah lebih dari 720 juta orang yang menonton per bulannya.

Dilaporkan Cnet, Jumat (17/6), angka tersebut mengalami peningkatan 80 persen dari 400 juta yang dilaporkan pada Desember 2018 lalu. Terdapat pula sekitar 149 juta pengujung harian, ini meningkat 87 persen dari 75 juta orang pada Desember 2018 lalu.

Facebook juga mengklaim, pengunjung tersebut setidaknya menghabiskan waktu satu menit untuk menonton video di Facebook Watch. Bukan hanya itu, waktu rata-rata yang dihabiskan di Watch naik menjadi 26 menit, naik 30 persen dari 20 menit pada Desember lalu.

Dengan laporan pertumbuhan itu, menunjukkan bahwa Facebook telah berhasil memikat pengunjung ke plaform videonya. Namun jumlah orang yang mengunjungi Facebook Watch itu lebih kecil dibanding situs video lainnya.

Mengingat YouTube memiliki lebih dari 2 miliar penonton setiap bulannya. Tampaknya Facebook masih harus berupaya lebih untuk bisa menandingi YouTube.

Di sisi lain, Facebook Watch telah menyajikan konten original untuk menarik penontonya seperti konten Huda Boss, Five Points, Sacred Lies, dan Sorry For Your Loss.

Facebook juga sedang melakukan moderasi konten yang kedapatan melanggar aturannya, seperti ujaran kebencian, mengandung konten pornografi dan kekerasan. (mg9/jpnn)