Para Pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 di Era New Normal

jpnn.com, JAKARTA - INFOBRAND.ID bekerjasama dengan TRAS N CO Indonesia sebagai entitas yang kredibel dalam penelitian brand di tanah air serta IMFocus Digimarketing Consultant selaku Certified Google Partner kembali menghadirkan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2020.

Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, penghargaan yang mengusung tema 'Marketing in the New Normal' ini diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony.

“Apresiasi ini diberikan bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun top of digital awereness, top of digital search, top of digital traffic serta meningkatkan engagement brandnya melalui media digital atau internet sehingga unggul dan populer dibandingkan brand lainnya,” ujar Chief Executive Officer (CEO) TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo dalam virtual konference pada Kamis (25/6).

Tri meyakini, para peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 ini telah beradaptasi dengan baik terhadap era disruptif teknologi saat ini.

Menurut Tri, mereka tidak hanya semakin kreatif dalam berfikir dan bertindak, namun juga konsisten dari upaya memaintain digital brand secara berkesinambungan dalam membangun dan membesarkan mereknya.

“Dengan kata lain, setiap brand perlu terus bergerak cepat dan lincah mengikuti arah perubahan lingkungan bisnis dalam menyongsong era revolusi industri generasi keempat ini. Karena kemajuan sebuah brand sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita untuk mampu adaptif terhadap perkembangan zaman, kemudian menghadirkan brand ke hadapan pelanggan potensial melalui cara yang mudah dan simpel,” jelasnya.

Untuk menentukan para peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2020, telah dilakukan Survei Indonesia Digital Popular Brand Index 2020 pada November 2019 – Januari 2020 kepada 154 kategori produk dan lebih dari 1.131 brand tersurvei di Indonesia melalui tiga parameter penilaian yakni Search Engine Based, Social Media Based dan Website Based.

Dari hasil survei untuk 154 kategori tersebut, ada 10 kategori teratas dalam daftar Top of Digital Search, Top of Digital Awareness, Top of Digital Traffic dan Top of Digital Engagement.