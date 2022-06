Pecah Rekor! Ratusan Lahan Metaverse Milik Raffi Ahmad Ludes Terjual

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 546 lahan metaverse pertama di Indonesia milik RansVerse, habis terjual pada penjualan perdana atau Initial Land Offering (ILO).

Ratusan lahan di RansVerse itu terjual habis dalam waktu 35 menit dan menjadi catatan rekor terbaik.

CEO dan Founder RANS Entertainment Raffi Ahmad mengapresiasi para holders $VCG token dan anggota komunitas dalam mendukung proyek ini terutama para pemilik Land RansVerse.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para holder $VCG token dan anggota komunitas yang mendukung proyek RansVerse, tim sedang bekerja keras dalam progresnya dan untuk linimasa sekarang sudah di tahap ILO," ujar Raffi, Kamis (2/6).

Pada kesempatan yang sama, Co-Founder & Chairman VCGamers Wafa Taftazani mengatakan momen tersebut merupakan sejarah bagi teman-teman metaverse dari Indonesia yang pertama kali melakukan pelepasan kepemilikan tanah ke publik.

"Semoga 3-5 tahun ke belakang teman-teman melihat ini akan menjadi momen bersejarah yang selalu diingat," ujar Wafa dalam sesi Ask Me Anything (AMA).

Wafa berharap semua bisa sama-sama mengembangkan ekosistem kripto di Indonesia demi kemajuan bangsa secara keseluruhan.

"Terima kasih teman-teman semua, apresiasi setinggi-tingginya dari saya, Raffi, dari RANS Entertainment dari VCGamers dan Shinta VR," ungkapnya.