Permalukan Tuan Rumah, Qatar Ukir Rekor, Ketemu Jepang di Final Piala Asia 2019

jpnn.com, ABU DHABI - Qatar mencetak rekor di Piala Asia 2019. Untuk pertama kali dalam sejarah, negara emirat yang terletak di semenanjung kecil di jazirah arab Asia Barat itu lolos ke final Asian Cup.

Al-Annabi atau The Maroons, julukan timnas Qatar, melenggang ke final usai mempermalukan tuan rumah Uni Emirat Arab dengan skor telak 4-0 dalam laga di Mohammad Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, Selasa (29/1) malam WIB.

4-0 win over UAE earn Qatar their first ever #AsianCupFinal appearance



Read the match report ???? https://t.co/eEgava37AMhttps://t.co/ZWDcZEFdjr — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 29, 2019