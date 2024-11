Persiapan Matang Penting Bagi Siswa Agar Peluang Lulus Masuk PTN Makin Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Dalam sebuah kesempatan webinar pendidikan, Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DI Yogyakarta Suherman menekankan kemitraan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Yogyakarta.

Dia mengingatkan persiapan menjadi hal penting bagi siswa agar peluang lulus masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan sekolah kedinasan bisa mencapai 80 persen.

"Setiap sekolah harus memiliki target kelulusan dan aktif meningkatkan peluang siswa untuk diterima di PTN dan sekolah kedinasan, salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan lembaga pendidikan, seperti Ganesha Operation (GO)," ungkapnya.

Webinar pendidikan hasil kerja sama dengan Ganesha Operation itu dihadiri para guru, orang tua, dan siswa kelas 12 dari SMA/SMK dan madrasah setempat.

Pembicara lainnya, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DI Yogyakarta Abd Suud mengapresiasi upaya GO, dalam mendukung persiapan akademik siswa melalui try out berbasis komputer (TOBK) nasional.

“Kesempatan ini jadi momentum bagi sekolah untuk ikut bertanggung jawab membimbing siswa menuju jenjang pendidikan lebih tinggi."

"Keterlibatan sekolah amat penting dalam mempersiapkan siswa dan kolaborasi dengan lembaga seperti GO sehingga berdampak positif bagi kesiapan akademik siswa," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Ganesha Operation Prof Dr Ir Bob Foster MM selaku pembicara ketiga menjelaskan pentingnya pendidikan tinggi dalam membentuk generasi masa depan yang kompetitif.