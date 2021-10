Pertamina XScouts, Dorong Percepatan Pertumbuhan Start Up Energi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan Pertamina XScouts sebagai platform kolaborasi open innovation antara Pertamina dan founder start up energi yang secara resmi dibuka melalui acara One Day Virtual Talks bertajuk “Shaping the Future of Energy”, Rabu (29/9).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam sambutannya menyampaikan Pertamina mengundang potential start up untuk berkolaborasi dalam konteks mutual benefit.

Kesempatan kolaborasi pengembangan innovation to business tersebut terbuka bagi start up, khususnya di bidang energi bersih, elektrifikasi, petrokimia dan teknologi pendukungnya, yang memiliki tantangan tersendiri.

“Harapan kami, dengan Pertamina XScouts ini dapat turut membangkitkan gairah inovator-inovator unggul Indonesia untuk membawa inovasinya menjadi business value berkolaborasi dengan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional,” ungkap Nicke.

Nicke menyampaikan bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara Pertamina dan start up dapat berupa aplikasi teknologi hasil inovasi, kerja sama perluasan channel to market, access to expertise, dan kerja sama bisnis lainnya.

“Dalam konteks mutual benefit, kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, bagi start up dan Pertamina," imbuh Nicke.

Nicke menegaskan bergairahnya “innovation to business” di bidang energi ini akan menciptakan lebih banyak pilihan menarik bagi pasar, sehingga semakin mempermudah terjadinya transisi energi dalam mendukung pencapaian target Energy Mix.

Selain itu, Nicke juga berharap upaya tersebut dapat meningkatkan perekonomian nasional yang erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta komitmen ESG perusahaan.