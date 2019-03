Pesan dan Nasihat Bu Mien Uno untuk Sandiaga Jelang Debat Cawapres

Sandiaga Uno sungkem kepada ibundanya, Mien Uno sebelum debat. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Sandiaga Uno, Mien Uno mengharapkan putranya tidak menyerang KH Ma'ruf Amin secara personal ketika tampil dalam debat antar-calon wakil presiden (cawapres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3) malam. Mien berpesan ke putranya tetap menghormati Kiai Ma’ruf yang menjadi lawan debat.

“Jangan (menyerang Ma'ruf). Saya bilang jangan. Kami semuanya harus tetap dalam bermartabat dan terhormat," kata Mien Uno di Masjid At Taqwa, Jakarta Selatan hari ini.

Mien juga meminta Sandiaga tampil tenang dan menjadi diri sendiri. Sandiaga, kata dia, tidak perlu terpengaruh ucapan orang yang memintanya berubah dalam debat.

"Jadi, orang banyak menyarankan pokoknya ini aja, argue (berdebat) aja. Saya bilang jangan, sesuai dengan hati nurani, Mas Sandiaga kan orangnya santun banget," ungkap dia.

Mien meyakini Sandi memiliki ilmu yang cukup untuk berdebat dengan Ma'ruf. Terlebih, mantan wakil gubernur DKI itu lama mendalami ilmu ekonomi yang menjadi modal dalam debat.

"Mas Sandiaga just be yourself untuk menghadapi Kiai Ma'ruf, meskipun dia lebih berpengalaman, Mas Sandiaga juga penuh pengalaman. Jadi kan itu dua hal yang sangat berbeda. Kiai Ma'ruf dalam bidang ekonomi syariah, Mas Sandiaga dalam bidang ekonomi secara internasional tetapi Mas Sandiaga juga mendalami yang mikro dan UMKM. Jadi, semua punya kekuatan dan kelebihan," pungkas dia.(mg10/jpnn)