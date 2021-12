Polres Bima Pasang Garis Polisi di Makam Mbak Desi, Ratusan Orang Mengerumuni

jpnn.com, KOTA BIMA - Tim Polres Bima Kota akhirnya memasang garis polisi (police line) di kuburan almarhumah Desi Novita Irmawati pada Rabu (29/12) kemarin.

Hal itu dilakukan dalam rangka pembongkaran makam dan selanjutnya dilakukan autopsi terhadap jenazah Desi.

Pembongkaran oleh Polres Bima Kota dibantu dari tim Labfor Polda NTB dan tenaga medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.

Saat pembongkaran makam almarhumah, ratusan warga mengerumuni Tempat Pemakaman Umum (TPA) Desa Nipa yang telah dikelilingi police line.

Pengamanan jalannya pembongkaran kuburan Desi dipimpin langsung Kapolsek Ambalawi Iptu Rusdin.

Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra melalui Kasatreskrim Iptu M Rayendra RAP menjelaskan autopsi pada jenazah almarhumah dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Perempuan itu sebelumnya ditemukan meninggal dunia di indekos Three in One di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB, Minggu (19/12) lalu.

“Pihak keluarga sudah mengizinkan dilakukan autopsi,” kata Iptu M Rayendra.