Prabowo Sebut Bu Ani Memilih Dia saat Pilpres, SBY: Tidak Elok Untuk Disampaikan

jpnn.com, CIKEAS - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta publik tidak mengaitkan komentar Prabowo Subianto dengan situasi politik saat ini.

Dalam keterangan pers usai takziah ke kediaman SBY di Cikeas, Senin (3/6), Prabowo sempat menyebut Bu Ani Yudhoyono mendukung dia saat Pilpres 2014 dan juga 2019. "Saya juga diberitahu bahwa Bu Ani mendukung saya, memilih pada 2014, 2019 memilih saya. Ya, saya merasakan bagaimana kondisi Pak SBY," tutur Prabowo.

(Baca Juga: Di Puri Cikeas, Prabowo Minta Maaf kepada SBY)

Usai keterangan Prabowo itu, SBY lantas memberikan klarifikasi. "Saya mohon, statement Pak Prabowo yang Bu Ani milih apa milih apa itu, tidak tepat, tidak elok untuk disampaikan," kata SBY.

"Saya mohon. Itu saja. Tolong. Mengerti perasaan kami yang berduka. Bu Ani yang baru saja berpulang. Kami tidak ingin dikaitkan dengan politik apa pun," pungkas SBY. (jpnn)

With all due respect, Pak Prabowo, how much more insensitive could you be....? Not everything is about politics, Sir pic.twitter.com/BeEK3C35Ne — Monique D. Katiya Sebayang (@katiyasebayang) June 3, 2019