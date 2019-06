PraMel Harus Puas jadi Runner-up Australian Open 2019, Semoga Tak Selamanya

jpnn.com, SYDNEY - Ganda campuran Indonesia Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti alias PraMel gagal mengalahkan ranking dua dunia asal Tiongkok Wang Yilyu / Huang Dongping di final Australian Open 2019.

Dalam pertandingan yang digelar di Quaycentre Sydney, Minggu (9/6) sore WIB, PraMel yang kini menjabat peringkat tujuh dunia kalah 15-21, 8-21 dalam laga berdurasi 35 menit.

PraMel sempat memberikan perlawanan di game pertama, tetapi seperti kehilangan fokus di game kedua.

Not a single game conceded by ???????? Wang Yilyu/Huang Dongping on their path to victory in Sydney ????????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/6lgbtXGrJZ — BWF (@bwfmedia) June 9, 2019