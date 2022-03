Presiden Jokowi Akan ke Bali, Kolonel Choirul Anam Berpesan kepada Prajurit

jpnn.com, DENPASAR - Danrem 163/Wira Satya Kolonel Inf Choirul Anam meminta anggota pengamanan VIP dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan di Provinsi Bali tetap cermat dan disiplin dalam menjalankan tugas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bali dalam rangka menghadiri Pembukaan Pertemuan The 144th Assembly Of The International Parliamentary Union (IPU) di BNDCC Nusa Dua.

Kegiatan yang akan berlangsung selama lima hari, yakni tanggal 20 sampai dengan 24 Maret 2022, dihadiri 1.000 peserta dari 115 negara.

"Semua personel yang terlibat dalam satuan tugas pengamanan harus selalu memegang teguh disiplin, peka dalam mencermati situasi serta selalu berkoordinasi dan bekerja sama secara baik dengan semua unsur yang terlibat. Yang terpenting utamakan faktor keamanan, baik personel maupun materiil yang menjadi tanggung jawab masing-masing," kata Kolonel Choirul Anam dalam apel gelar pengamanan pasukan VIP di Aula Makorem Wira Satya di Denpasar, Sabtu.

Dia mengatakan pengamanan VIP, baik pada acara nasional maupun internasional, selalu dilaksanakan secara bersama-sama, baik dari unsur TNI-Polri, pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya, dengan memberikan pengamanan terbaik dan maksimal.

Selain itu, Danrem juga memastikan sinergitas dan kerja sama antarsemua unsur pengamanan yang terlibat.

Untuk itu, melalui apel gelar pasukan menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antarunsur pengamanan, utamanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta menghindari terjadinya kesalahan sekecil apa pun dalam pelaksanaannya.

"Dalam pelaksanaan tugas di lapangan akan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, jaga nama satuan dan tetap jalin hubungan harmonis dengan masyarakat, karena kami kuat bersama rakyat," ucapnya. (antara/jpnn)