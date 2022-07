Puan Bakal Dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa dari Kampus Ternama

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani bakal dianugerahi gelar doktor honoris causa di bidang Ilmu Politik dari kampus ternama, yakni Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Agustina Wilujeng saat menerima kunjungan President Pukyong National University Dr. Young-Soo Jang di ruang rapat Ketua DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2022).

“Pertemuan hari ini menyampaikan permohonan untuk Ibu Ketua DPR Puan Maharani berkenan menerima gelar honoris causa di bidang political science. Nanti, surat akan kami terima, kemudian akan dianalisa oleh tim dan akan kami balas kepada Pukyong National University," kata Agustina.

President Pukyong National University Dr. Young-Soo Jang mengungkapkan pihaknya banyak memperhatikan mengenai kesetaraan gender atau genre equality.

Atas dasar itu, alasan PKNU bakal menganugerahi gelar doktor honoris causa kepada Puan Maharani karena sumbangsih pemikiran dan pencapaiannya kini sebagai perempuan pertama sebagai Ketua DPR RI.

Young-Soo Jang berharap pemberian gelar kepada Puan Maharani bakal menginspirasi perempuan untuk dapat berperan lebih dalam politik.

“Alasan kami menganugerahkan itu kehormatan kepada ibu ketua adalah soal sumbangan pemikiran beliau, dan juga pencapaian beliau sebagai first woman speaker of the House Representatives, DPR RI," ujarnya

"Jadi, melalui pencapaian, dedikasi Ibu Puan, kami harap kaum wanita baik di Indonesia maupun Korea dapat inspirasi," tegas Young-Soo Jang.(fri/jpnn)