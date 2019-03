Raih Judges Pick, Siti Saniyah Melenggang ke Grand Final AGT 2019

jpnn.com - Penyanyi asal Indonesia, Siti Saniyah berhasil melaju ke babak grand final Asia's Got Talent (AGT) 2019. Dia menjadi pilihan para juri atau judges pick.

Kabar itu diumumkan David Foster sebagai salah satu juri Asia's Got Talent (AGT) 2019. Dia akan menjadi salah satu dari sembilan kontestan yang maju merebutkan kesempatan memenangkan hadiah USD100.000.

"Penampil yang akan langsung ke grand final atas pilihan juri adalah Siti Saniyah," kata David Foster, dalam video berjudul Judges' Pick: Behind The Curtains With Siti Saniyah dari saluran YouTube milik Asia's Got Talent.

Siti Saniyah tak bisa menutupi rasa bahagia dan kagetnya saat diumumkan masuk grand final. Dia hanya menutupi sebagian wajahnya dengan tangan, menunjukkan ekspresi tak percaya.

Sebelum mengikuti ajang kompetisi bakat terbesar di Asia itu, rupanya Siti telah mengikuti beberapa kompetisi serupa. Gadis berusia 18 tahun itu sebelumnya pernah mengikuti ajang The Voice Indonesia pada 2016. Namun, dia hanya sampai pada babak 12 besar.

Tiga tahun berselang, Siti Saniyah akan merebutkan gelar juara di Grand final Asia's Got Talent yang akan berlangsung di Singapura. Akankah, Siti Saniyah mengikuti prestasi The Sacred Riana di ajang yang sama? (jpc/jpnn)