Rayakan Momen Hangat Akhir Tahun, Societe Hadirkan Menu Spesial Ini

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut momen libur Natal dan Tahun baru, Société meluncurkan menu of the month edisi khusus akhir tahun.



Menu itu dirancang khusus untuk memberikan pengalaman kuliner yang istimewa, baik bagi para pencinta minuman segar maupun penggemar steak premium.



"Kami di Société memahami bahwa akhir tahun adalah momen istimewa di mana orang-orang berkumpul untuk berbagi kebahagiaan dan kehangatan bersama orang-orang tercinta," ujar Direktur of PT. Excelso Multi Rasa (Société), Liechar Solihin.



Dia berharap koleksi edisi khusus tersebut dapat pengalaman rasa yang mampu menciptakan kenangan indah.



"Setiap elemen dalam koleksi ini dirancang dengan penuh perhatian, mulai dari bahan-bahan berkualitas hingga perpaduan rasa yang unik, untuk menemani perayaan Anda dengan cara yang paling berkesan," ucap Liechar Solihin.



Dalam momen kali ini, Société menghadirkan dua varian mocktail, yakni Watermelon Wonderland dan Bitter Sweet.



Watermelon Wonderland menghadirkan perpaduan menyegarkan antara jus semangka, butterscotch, dan air kelapa segar, yang disempurnakan dengan sentuhan susu yang lembut.



Sementara itu, Bitter Sweet berupa perpaduan matcha yang kaya rasa dan air kelapa yang sejuk, dengan sedikit sirup mint, dan dilengkapi dengan whipped cream untuk hasil akhir yang lembut.



Lalu, ada pula dua varian cocktail, yakni Cigarettes Bourbon dan Winter Warm.



Cigarettes Bourbon menghadirkan espresso dingin, wiskey, dan jus apel yang berpadu secara harmonis dengan sentuhan Secret Syrup yang menghasilkan aroma smoky, kaya, dan sedikit manis.



Kemudian, Winter Warm merupakan perpaduan antara wiskey, espresso dingin, dan susu dimaniskan dengan sirup butterscotch dan diberikan lapisan whipped cream yang lembut



"Melalui koleksi minuman terbaru kami, kami ingin menghadirkan pengalaman rasa yang unik dan menyenangkan. Dari kehangatan 'Winter Warm' hingga kesegaran tropis 'Watermelon Wonderland'," tutur Ade Herlambang, R&D Beverage PT. Excelso Multi Rasa (Société).



Tak lengkap rasanya merayakan akhir tahun tanpa hidangan utama yang memanjakan lidah.



Société juga mempersembahkan tiga varian steak striploin premium yang diolah dengan bumbu khas dan teknik memasak terbaik.



Berikut tiga menu spesial tersebut:



1. Striploin Blackpepper Sauce

Steak empuk dan juicy yang dipadukan dengan saus lada hitam, menghadirkan keseimbangan sempurna antara rasa pedas dan gurih.



2. Striploin Mushroom Sauce

Steak matang sempurna dengan saus jamur yang creamy, menciptakan kombinasi rasa yang kaya dan memuaskan.



3. Balinese Striploin

Steak khas dengan marinasi serai, jahe, dan cabai, dipanggang hingga sempurna dan disajikan dengan sambal khas Bali, memberikan sentuhan lokal yang autentik.



"Melalui tiga varian steak ini, kami ingin menyampaikan keistimewaan rasa dalam setiap sajian," kata Bayu Kris, Chef & Product Development Manager PT. Excelso Multi Rasa (Société).



Dia menyebut triploin Blackpepper Sauce adalah pilihan sempurna bagi pencinta rasa pedas gurih, sementara Striploin Mushroom Sauce menghadirkan sentuhan creamy yang memanjakan.



"Balinese Striploin adalah bentuk apresiasi kami terhadap kekayaan rasa lokal, menciptakan harmoni antara bumbu tradisional dan kualitas premium," ucap Bayu Kris. (mcr7/jpnn)

