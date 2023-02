Rayakan Ulang Tahun ke-38, IKA Usakti Gelar Acara Alumni Vaganza

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Trisakti (IKA Usakti) menggelar acara Alumni Vaganza, pada Sabtu (25/2).

Mengangkat tema We Are One, Alumni Vaganza dihadiri oleh seluruh alumni Universitas Trisakti dari lintas Fakultas, Jurusan maupun angkatan.

Ketua IKA Usakti, Tb. Robby Budiansyah mengatakan, gelaran Alumni Vaganza bertujuan selain untuk memperingati hari jadi Ikatan Alumni Univerwitas Trisakti yang ke-38, acara ini juga sebagai wadah untuk bernostalgia dan temu kangen bagi para alumni yang sudah lama tidak bertemu.

"Sesuai dengan tema We Are One, kami ingin alumni selalu kompak dan solid bersatu agar mampu memberikan manfaat terbaik diantara sesama alumni, almamater Universitas maupun adik-adik mahasiswa Universitas Trisakti," kata Robby.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Alumni Vaganza, Neil Banderas menyebut, ratusan peserta olah raga maupun pengunjung yang hadir dalam acara alumni terbesar pertama itu adalah seluruh alumni dari lintas fakultas dan angkatan, jajaran universitas, keluarga serta kerabat dari alumni.

Dalam sambutannya, Plt Wakil Rektor III, Ir. Yoska Octaviano menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap alumni yang telah menggelar kegiatan besar pertama pascapandemi covid dua tahun terakhir ini.

“Saya berharap Alumni bisa terus berperan dan berkontribusi untuk kemajuan Universitas, karena banyak dari para alumni Universitas Trisakti adalah orang-orang hebat," kata Yoska.

Beberapa tamu penting yang hadir di antaranya, Ketua Gerakan Pramuka Indonesia Adhyaksa Dault, Mantan Rektor Universitas Trisakti Ali Gufron, Direksi Bank BNI dan banyak tokoh-tokoh senior dari alumni lainnya.