Rayakan Ultah Ke-6, Ralali.com Hadirkan Harga Murah Mulai Rp6 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Ralali.com sebagai online B2B marketplace pertama dan terbesar di Indonesia menghadirkan beragam promo dan kejutan signifikan bagi pembeli dan penjual melalui 'SIXnificant Promo Ralali.com 6th Anniversary'.

Hal ini diberikan untuk meningkatkan pengalaman dan keuntungan berbelanja digital dengan mudah. SIXnificant Promo Ralali.com 6th Anniversary menawarkan keuntungan berlipat ganda untuk Sahabat Ralali.com, dimulai dari program promo tebus murah minyak goreng satu karton hanya Rp99 ribu, gratis ongkir hingga Rp100 ribu, cashback sampai dengan Rp660 ribu dan diskon belanja sampai 96 persen.

Salah satu program unggulan yang sudah berlaku yakni SIXnificant Daily Deals yang menawarkan beragam kebutuhan usaha dengan harga miring mulai dari Rp6 ribu sebanyak enam kali setiap hari selama enam hari.

Ralali.com juga menyelenggarakan kompetisi berhadiah puluhan gram emas dan sepeda motor, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan berlimpah baik bagi Mitra Ralali.com maupun Sahabat Ralali.com melalui banyaknya transaksi melalui platform digital.

Rangkaian promo SIXnificant Ralali.com telah dimulai pada 6 Juli 2019 lalu, sedangkan promo SIXnificant Daily Deals dapat dinikmati Sahabat Ralali.com mulai 26 Juli sampai dengan 31 Juli 2019. SIXnificant Promo Ralali.com 6th Anniversary dengan mudah didapatkan melalui aplikasi dan juga website www.ralali.com.

“Memasuki usia ke-6, Ralali.com memberikan apresiasi atas dukungan Sahabat dan Mitra Ralali.com, partner bisnis serta stakeholders kami lainnya - tanpa mereka, Ralali.com tidak akan terus bertumbuh pesat hingga sekarang. Beyond To Be SIXnificant kami pilih menjadi tajuk ulang tahun kali ini, sejalan dengan misi Ralali.com untuk memberikan kemudahan usaha bagi UMKM Indonesia, secara signifikan diperkuat dengan inovasi berbasis teknologi," ujar VP of Branding & Marketing Ralali.com Jessica Carla.

SIXnificant Promo Ralali.com 6th Anniversary merupakan program yang memberikan pengalaman bertransaksi secara mudah dengan harga terjangkau, promo ini juga merupakan bentuk apresiasi Ralali.com untuk berbagai pihak.

"Mempermudah, memperluas dan memperkuat usaha UMKM di Indonesia merupakan visi utama Ralali.com dalam upaya memberdayakan 1 juta UMKM pada 2019. Kejutan dibelut inovasi teknologi serta beragam program berdampak signifikan akan selalu dihadirkan untuk 60 juta lebih UMKM di seluruh Indonesia," tandas dia.(chi/jpnn)