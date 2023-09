Record Store Day Pontianak Digelar di Kopi Klaani, Menghadirkan Beragam Koleksi Rilisan Fisik

jpnn.com - PONTIANAK - Record Store Day Pontianak sukses digelar di halaman Kopi Klaani, Kalimantan Barat, Jumat 1 September 2023 hingga Minggu 3 September 2023.

Record Store Day ini memamerkan berbagai macam koleksi rilisan fisik, seperti kaset, CD, piringan hitam, dari penyanyi, band, hingga musikus Indonesia maupun mancanegara.

Sejumlah booth diisi dengan beragam rilisan fisik tersebut.

Penggagas Record Store Day Pontianak Yuniardi mengatakan bahwa acara ini merupakan ajang silaturahmi para pencinta rilisan fisik audio di Kalbar.

"Ini ajang silaturahmi dan rutin kami gelar," kata pria yang akrab disapa Uun itu dalam keterangannya.

RSD ini juga mempertemukan pelapak dan pembeli. Rilisan fisik yang ditampilkan di booth-booth itu mulai koleksi tahun 1960-an sampai dengan 2023. "Jadi, ada band-band baru juga mengeluarkan kaset pita di tengah gencarnya digital audio," ungkap Uun lagi.

Tidak hanya itu, di ajang ini juga ditampilkan pemutar musik, seperti walkman, tape deck, gramaphone, CD player, dan lainnya.

Ada pula dipamerkan berbagai majalah musik baik mainstream maupun do it yourself.