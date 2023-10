Rem Blong, Pesawat Asian One Kecelakaan di Bandara Kenyam Nduga

jpnn.com - JAYAPURA - Pesawat Asian One dengan kode penerbangan PK-LTF mengalami kecelakaan di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Senin (9/10) sekitar pukul 12.15 WIT.

Kapolres Nduga Komisaris Vesensius Jimmy Parapaga ketika dikonfirmasi membenarkan informasi kejadian tersebut.

Jimmy menjelaskan bahwa diduga pesawat mengalami kecelakaan akibat rem blong.

Baca Juga: Kemnaker Pulangkan 32 Calon Pekerja Migran yang Terjaring Sidak di Bandara Kertajati

"Diduga mengalami rem blong," katanya.

Dia menjelaskan bahwa insiden itu terjadi ketika pesawat Asian One PK-LTF hendak take off atau tinggal landas.

"Pesawat Asian One PK-LTF landing masuk ke runway 04. Kemudian, pesawat diarahkan ke kiri untuk melakukan putar balik, tetapi pesawat mengalami rem blom sehingga keluar di ujung runway," ungkapnya.

Jimmy menegaskan tidak ada korban jiwa, baik pilot maupun penumpang, dalam kejadian itu.

"Ada delapan penumpang, termasuk pilot dan kopilot, yang semuanya dalam keadaan baik-baik saja," katanya.