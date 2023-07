Rieke Bangga Arsip Pidato Bung Karno di PBB jadi Warisan Dunia di UNESCO

jpnn.com, JAKARTA - Duta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rieke Diah Pitaloka menyampaikan perjuangan penominasian Arsip GNB 1 dan Pidato Sukarno di PBB melalui perjalanan panjang kurang lebih 10 tahun.

Berawal dari hingga 2013 sampai disahkan oleh UNESCO pada Mei 2023.

Hal itu disampaikan Rieke saat acara penyerahan sertifikat MOW dari UNESCO melalui Kementerian Luar Negeri RI pada acara yang diadakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Adapun 3 arsip Indonesia yang pada mei 2023 telah disahkan menjadi warisan dunia adalah Arsip GNB 1, Arsip pidato Bung Karno di PBB To Build The Anew, dan Hikayat Aceh.

"Kami rekomendasikan judul 3 Tinta Emas Abad 20 ke Arsip Nasional Republik Indonesia saat kami usulkan tiga arsip sejarah penting yang mengukir nama Indonesia di percaturan perdamaian dunia. Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA), April 1955, di Bandung; Arsip Pidato Ir. Soekarno, September 1960, di PBB; dan Arsip Gerakan Non Blok Pertama (GNB) September 1961 di Beograd, Yugoslavia," ujar Rieke dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (26/7).

Dewan Pakar Indonesia untuk Memory of The World UNESCO itu pun berharap arsip Tiga Tinta Emas Abad 20 benar-benar menjadi memori yang menuntun gerak langkah rakyat Indonesia, untuk menyatukan diri dalam keberagaman, hidup dalam harmoni.

Baca Juga: Arsip PPNSB Diajukan sebagai Memori Kolektif Bangsa

"Memori pengingat bagi kita untuk terus bersuara dan berjuang: hentikan perang, hentikan agresi, hentikan intimidasi pada siapa pun atas nama apa pun," tambah Rieke.

Acara yang bertemakan Indonesian Documentary Heritages: Recalling The First NAM, To Build The World Anew and Hikayat Aceh as MOW & International Seminar on ASEAN’s Formation Archives selain penyerahan sertifikat MOW dari UNESCO juga ada seminar dan FGD bersama sekretariat ASEAN dan beberapa tokoh-tokoh.