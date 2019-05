Robert Pattinson Dikabarkan Bakal Perankan Batman, Setuju?

jpnn.com - Lupakan sosok Batman berbadan besar ala Ben Affleck. DC dan Warner Bros. sedang menyiapkan aktor pemeran Batman yang baru untuk film The Batman arahan Matt Reeves.

Nama Robert Pattinson berada di urutan teratas dalam daftar calon pemeran superhero berjubah hitam tersebut. Sebagaimana dilansir dari Variety, Pattinson telah berada dalam tahap negosiasi.

Belum ada kesepakatan. Namun, diperkirakan sudah dekat. Selain Pattinson, ada beberapa nama aktor yang diduga kuat menjadi kandidat Batman. Di antaranya, Armie Hammer, Nicholas Hoult, dan Aaron Taylor-Johnson. Warner Bros. belum memberikan komentar apa pun.

Meski begitu, kabar itu menjadi viral dan menuai pro-kontra dari para fans. Ada yang setuju karena yakin dengan kemampuan pemeran Edward Cullen di film Twilight Saga itu.

Namun, tak sedikit pula yang menolak karena image-nya masih lekat sebagai vampir. Pattinson sendiri sudah cukup lama meninggalkan film-film ''popcorn'' dan beralih ke art film.

BACA JUGA: Ben Affleck Tinggalkan Batman

Proses praproduksi The Batman akan dimulai musim panas tahun ini. Kemudian, film tersebut dijadwalkan rilis pada 25 Juni 2021. Reeves tengah mengerjakan skenarionya. Sutradara War for the Planet of the Apes (2017) itu berencana mengeksplorasi kisah Batman sebagai detektif.

''Dia seharusnya menjadi detektif terhebat di dunia, dan itu belum tentu jadi bagian dari film yang sudah ada,'' katanya, sebagaimana dilansir dari Gizmodo. (adn/c18/jan)