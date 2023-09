ROICAM 10: Memperkuat Peran Internis dalam Tata Laksana Penyakit Kanker 

jpnn.com - Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia Provinsi DKI Jakarta (PERHOMPEDIN Jaya) menyelenggarakan The Role of Internist in Cancer Management (ROICAM). Tahun ini tepat satu dekade pelaksanaan ROICAM dan dengan berakhirnya pandemi Covid-19.

Kegiatan ROICAM 10 diselenggarakan di RS Kanker Dharmais dan simposium di Hotel Shangrilla Jakarta.

Menurut Prof. Dr. dr. Ikhwan Rinaldi, Sp.PD, K-HOM, M.Epid, M.Pd. Ked, FINASIM, FACP., penyelenggaraan ROICAM 10 dimulai dengan workshop dengan berbagai topik yang meliputi Nutrisi pada Pasien dengan Kanker, Tatalaksana Trombosis pada Kanker, Manajemen Infeksi pada Kanker dan Persiapan serta Penanggulangan Efek Samping akibat Kemoterapi.

Simposium pada ROICAM 10 terdiri dari 14 simposium yang dimulai dengan Plenary Lecture, simposium paralel, lunch dan dinner simposium yang mengangkat topik mulai dari kanker payudara, kanker paru, kanker usus besar, kanker nasofaring, limfoma, hingga penggunaan precision medicine Car –T Cell pada tata laksana Limfoma yang agresif.

ROICAM 10 menghadirkan pembicara dari luar negeri yaitu Prof.Peter Gibbs, MBBS, FRACP, MD dari St.Vincent Private Hospital Melbourne, Dr. Jittakarn Mitisubin dari Bangkok Hospital, Dr.Lim Zi Yi dari RS Mount Elizabeth Singapura serta Prof. Dong-Wook Kim, M.D, Ph.D Eulji University Korea.

"Selain simposium untuk tenaga nedis, ROICAM 10 juga mengadakan seminar awam dengan topik vaksin pada pasien dengan kanker, deteksi dini kanker, aktivitas fisik dan nutrisi pada pasien dengan kanker," kata Prof. Ikhwan dalam konferensi pers ROICAM 10 di Hotel Shangrilla Jakarta, Sabtu (23/9).

Dia menambahkan ROICAM 10 juga mengadakan Kompetisi Kuis Hematologi Onkologi Medis (HOST-Q) untuk para PPDS Penyakit Dalam yang bertujuan meningkatkan minat mendalami kasus kelainan darah dan kanker sehari-hari. Acara HOST-Q diikuti 15 tim PPDS dari universitas-universitas di Indonesia di antaranya USU, UGM, UNHAS, UNSRI, UNS, ULM UNBRAW dan UMM.

"ROICAM 10 membuka kesempatan kepada para dokter umum, Internis dan trainee Hematologi untuk membawakan laporan kasus dan penelitiannya karena dibuka 60 papan poster di acara bergengsi yang telah diadakan selama 10 tahun ini," tuturnya.