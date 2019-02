Romance is a Bonus Book, Kesempatan Terakhir Menyaksikan Akting Lee Jong-suk

Romance is a Bonus Book dibuka dengan kisah yang miris. Kang Dan-yi (Lee Na-young) ditinggal suami yang berselingkuh. Tinggal dia sendiri serta anak tunggalnya yang bersekolah di luar negeri. Perceraian itu membuat kehidupannya hancur berantakan. Dan-yi tidak punya rumah dan pekerjaan.

Namun, dia tidak patah arang. Dia tinggal diam-diam di rumah Cha Eun-ho (Lee Jong-suk), sahabatnya sejak kecil. Untuk membayar sekolah anaknya, Dan-yi bekerja serabutan. Plus, bekerja sebagai pegawai perusahaan penerbitan. Tempatnya bekerja sama dengan Eun-ho. Bedanya, sang sahabat punya posisi tinggi: chief editor sekaligus penulis.

Berbeda dengan Dan-yi, Eun-ho belum menikah. Plus, dikenal sebagai playboy. Nah, predikat playboy Eun-ho muncul karena kecewa dengan dirinya sendiri. Dia tidak berani menyampaikan perasaannya kepada Dan-yi.

Lalu, Dan-yi menikah dengan orang yang berperangai buruk, lantas bercerai. Lengkap sudah. Dia bersembunyi dari kerumitan gara-gara memendam cinta itu dengan berganti-ganti pasangan buat menemukan ''Dan-yi'' lain.

Romance is a Bonus Book bisa menjadi referensi tontonan. Terutama buat yang kangen menyaksikan serial romantis. Apalagi, ini menjadi drama terakhir Lee Jong-suk (yang dikenal dengan dramanya, School 2013, Doctor Stranger, Pinocchio, W, While You Were Sleeping) sebelum wajib militer (wamil).

Sekilas, serial ini mirip Encounter. Sama-sama menyajikan kisah cinta antara noona dan pria yang lebih muda. Namun, arah ceritanya jelas berbeda. Sejak awal saja, nasibnya sudah beda, Sis.

Serial Romance is a Bonus Book dijamin bakal mengobati kangen para pencinta K-drama lawas. Sebab, proyek itu menandai comeback Lee Na-young di layar kecil setelah The Fugitive: Plan B pada 2009. Dia memutuskan untuk meneken kontrak lantaran suka dengan naskah garapan Jung Hyun-jung itu. ''Semua karakternya 'hidup'. Aku jadi berambisi ada di drama ini,'' ucap Na-young. (Soompi/fam/c5/jan)

Sumber : Jawa Pos