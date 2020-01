Samsung Ajukan Paten Galaxy A Series Terbaru untuk 2021

jpnn.com - Samsung diam-diam mengajukan paten merek dagang untuk seri Galaxy A terbaru di kantor SungAm Suh International Patent & Law Firm, Korea Selatan. Seluruh perangkat tersebut kemungkinan akan dirilis pada 2021.

Dikutip dari Gizmochina, Kamis (2/1), berdasarkan dokumen tersebut, Samsung telah mendaftarkan beberapa model Galaxy A series seperti Galaxy A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82, A82, dan A92.

Sayangnya belum ada bocoran apapun terkait spesifikasi dari sejumlah ponsel tersebut.

