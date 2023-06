Sandiaga Uno Sebut OK OCE Mampu Ciptakan Dua Solusi Besar

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI) menilai OK OCE mampu menjadi solusi besar karena menghasilkan perempuan-perempuan penggerak ekonomi.

Hal itu di sampaikan Sandiaga Uno saat menghadiri Kick Off 'Program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha' di Hotel Bumi Wiyata, Depok beberapa waktu lalu.

Secara terbuka, Founder OK OCE itu disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Supian Suri, Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi serta Direktur Program OK OCE, Azwa Nufi.

“Usaha yang melibatkan beberapa penggerak perempuan ini akan menghasilkan dua solusi besar, yaitu penciptaan lapangan kerja dan juga kestabilan bahan-bahan pokok”, ungkap Sandiaga saat ditemui," ujar Sandiaga Uno, Rabu (7/6/2023).

Sandiaga menyebut Kota Depok memiliki posisi yang strategis.

Depok harus mengambil keuntungan posisi yang strategis ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan menjadi kota yang kreatif.

"Depok ini adalah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena Depok ini juga akan meningkatkan posisinya sebagai kota kreatif," tambah Sandiaga Uno.

Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang menjadi misi gerakan sosial penciptaan lapangan kerja, OK OCE yang nantinya akan turut mendampingi dalam program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha.