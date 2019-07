Saran Mardani PKS untuk Garbi: Bikin Partai Itu Berat, Kami Aja dah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tidak mempersoalkan rencana inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Fahri Hamzah yang ingin menjadikan organisasi kemasyarakatan (ormas) itu sebagai partai politik (parpol).

"Responsnya PKS tentu yang paling tepat Pak Sohibul Iman (Presiden PKS) yang jawab, tetapi kalau saya pribadi monggo saja," kata Mardani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut Mardani, di negara negara demokrasi ini siapa saja boleh mendirikan partai politik. "Kalau mau bikin partai, welcome to the jungle tetapi pesannya, bikin partai itu berat, kami aja dah," ujar Mardani.

Wakil ketua Komisi II DPR itu mengatakan, PKS tidak menganggap Garbi menjadi saingan kalau nantinya berubah menjadi parpol. "Kami anggap mitra mencintai negeri," tegasnya.

Mardani mengaku tahu Fahri ingin menjadikan Garbi sebagai parpol, ketika sama-sama menjadi narasumber dalam diskusi di sebuah stasiun televisi yang dipandu Karni Ilyas. Saat itu, Mardani duduk bersebelahan dengan dengan Fahri.

"Saya bingung Fahri atas nama apa, dan Bang Karni bilang ini penggagas dan inisiator Garbi. Dan jelas Fahri menyatakan mau bikin partai. Saya bilang ya selamat, dan sukses," katanya. (boy/jpnn)