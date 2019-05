Semifinal Sudirman Cup 2019: Gregoria Dipukul Akane, Indonesia 1, Jepang 1

jpnn.com, NANNING - Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung gagal membendung Akane Yamaguchi di partai kedua Indonesia vs Jepang di semifinal Sudirman Cup 2019.

Pada laga yang digelar di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Sabtu (25/5) malam WIB itu, Gregoria menyerah straight game 13-21, 13-21.

Turning defence into attack in a flash, great play by Akane Yamaguchi ????



Semifinals are now live on https://t.co/Hltm3xVRfv



RESULTS: https://t.co/po31z6NVZf#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019 pic.twitter.com/KdMEmkhrUk — BWF (@bwfmedia) May 25, 2019

(Baca Juga: Bawa Indonesia Unggul Atas Jepang, Minions Doakan yang Lain Juga Menang)

Gregoria yang kini berada di peringkat 15 dunia, sudah berusaha meladeni permainan pemain ranking empat tersebut selama 34 menit (statistik BWF).

Ini merupakan kekalahan ketiga Gregoria dari empat kali pertemuan dengan Yamaguchi. Skor Indonesia vs Jepang saat ini 1-1 dan di partai ketiga akan mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota. (adk/jpnn)

Indonesia vs Jepang:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Takeshi Kamura / Keigo Sonoda 21-14, 21-18 (1-0)

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi 13-21, 13-21 (1-1)

Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino