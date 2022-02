SMAN Banua Gelar SCUBA 4.0, Ada Sherly Annavita

jpnn.com, KALIMANTAN SELATAN - SMAN Banua Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mengadakan Sains and Culture Banua Expo (SCUBA). Ini merupakan pergelaran keempat.

Dalam SCUBA kali ini menghadirkan motivator dan content creator, Sherly Annavita.

Sherly mengatakan tema SCUBA 4.0 yaitu “Exploration of Limitless Knowledge in Science and Culture” sebagai bentuk harapan agar SCUBA membawa setiap orang yang terlibat menemukan jawaban dalam masalah kehidupan sehari-hari.

"Caranya melalui eksplorasi yang mendalam. Tidak terbatas pada bidang keilmuan serta kebudayaan," ujar Sherly Annavita dalam keterangannya, Rabu (9/2).

Eksplorasi tanpa batas ini, lanjutnya, diharapkan bisa menciptakan jawaban-jawaban yang lebih solutif dan efektif terhadap hambatan yang ada saat ini. Kemudian menggali budaya lebih dalam dengan harapan bisa menumbuhkan rasa cinta dan keinginan untuk terus melestarikan budaya tersebut.

"Sehingga pada akhirnya tercipta siswa-siswi yang berjiwa eksploratif akan ilmu pengetahuan dan budaya," ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala SMAN Banua Kalsel Risa Lisdariani berharap kegiatan ini mampu mewadahi kreativitas siswa dalam berbagai bidang.

"Mudah-mudahan di kegiatan SCUBA berikutnya (SCUBA 5.0) bisa dilaksanakan secara offline seiring dengan membaiknya kondisi," ujarnya.