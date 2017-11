Soal Alat Pertandingan Asian Games, Inasgoc Usung 3 Prinsip

jpnn.com, JAKARTA - Panitia penyelenggara Asian Games 2018 (Indonesia Asian Games Organizing Committee/Inasgoc) bertekad menyukseskan multievent empat tahunan itu.

“Inasgoc bertekad mensukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018 yang tertib administrasi dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Sekjen Inasgoc Eris Heriyanto, Senin (6/11).

Dia mengakui ambisi itu tak mudah diwujudkan. Karena itu, pihaknya terus mengevaluasi para personel.

“Dengan begitu, penempatan sesuai tugas dan fungsinya. Yang pasti, kami akan mengedepankan prinsip the right man on the right place. Mereka yang duduk harus memiliki dedikasi tinggi dan mau bekerja keras," tegasnya.

Terkait pengelolaan anggaran penyelenggaraan sebesar Rp 4,5 triliun, dia mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku.

“Makanya, kami melibatkan berbagai pihak di antaranya tim pengawas yang di dalamnya terdapat staf BPKP di Inasgoc," jelasnya.

Sementara itu, pihaknya akan menerapkan proses lelang peralatan pertandingan dengan tiga prinsip.

Pertama, peralatan yang diajukan berstandar internasional. Kedua, pasokannya tepat waktu. Ketiga, harganya bersaing.