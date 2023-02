Srikandi Ganjar Kalbar Gelar Pelatihan Membuat Buket Bersama Kite Project

jpnn.com, PONTIANAK - Sukarelawan Srikandi Ganjar Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar kegiatan pelatihan bersama kaum perempuan milenial di Kota Pontianak, pada Kamis (23/2).

Pelatihan bertema "A Place to Start Sharing Your Love with Kite Project” itu digelar di Jalan Apel, Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat.

Srikandi Ganjar pun melibatkan Kite Project yang merupakan usaha rumahan pembuatan buket dan sudah beroperasi sejak 2017.

"Kebanyakan wanita menyukai bunga, selain indah dan harum, bunga juga dapat menjadi perwujudan dari rasa kasih sayang dan cinta. Oleh karena itu, kami bersama belajar cara membuat dan merangkai buket," ujar Koordinator Srikandi Ganjar Kalbar Putri Adelia dalam siaran persnya.

Masing-masing peserta mendapat alat dan bahan untuk membuat buket seperti berbagai ukuran kertas bucket, tali, bunga, dan cokelat.

Sebelum mempraktikkan langsung, puluhan peserta terlebih dahulu diberi contoh dan arahan cara membuat buket oleh narasumber, Sophia yang merupakan owner dari Kite Project.

Setelah mendapat contoh dari narasumber, para peserta dipersilakan mempraktikkan langsung cara membuat bucket sesuai dengan arahan yang diberikan.

Kemudian, ketika selesai, para peserta diperbolehkan membawa pulang buket hasil buatannya yang nantinya bisa diberikan kepada orang tersayang di rumah