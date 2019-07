Hydro-Gen Esteo Pico Mist, Solusi Atasi Kerusakan Kulit dan Penuaan Dini

jpnn.com, JAKARTA - Industri kecantikan di seluruh dunia saat ini tengah berlomba-lomba menciptakan perawatan kulit dengan kandungan hidrogen karena keunggulannya yang sudah terbukti oleh berbagai riset ilmiah.

Selain itu, air hidrogen merupakan 100 persen bahan alami yang bebas paraben dan kaya antioksidan dengan kandungan mineral yang sangat murni.

Hasil studi Hydrogen treatment protects against cell death and senescence induced by oxidative damage dalam Journal of Microbiology and Biotechnology (2017) menyatakan, air kaya hidrogen memiliki potensi sebagai agen antiaging yang kuat karena kemampuan antioksidannya dapat menekan produksi radikal bebas akibat kerusakan sel serta mendorong pertumbuhan sel yang aktif.

Manfaat air hidrogen untuk kecantikan menjadi salah satu alasan mengapa LiveWell Global meluncurkan Hydro-Gen Esteo Pico Mist, suatu alat bantu perawatan kecantikan dengan teknologi hidrogen berukuran pico meter.

“Hidrogen merupakan senyawa paling ringan dibanding senyawa lainnya. Apalagi Hydro-Gen Esteo Pico Mist memiliki teknologi menciptakan hidrogen dengan molekul air berukuran pico, ukuran yang lebih kecil dari nano, sehingga dapat menyerap lebih cepat dan efektif ke sel-sel kulit wajah untuk membantu mencegah kerusakan pada struktur molekul kulit dan bantu mengurangi stres oksidatif pada kulit,” ujar Leonardo Wiesan, Co-Founder LiveWell Global saat peluncuran Hydro-Gen Esteo Pico Mist.

Sementara, dokter kecantikan dari salah satu klinik ternama di Indonesia, dr. Jane Nathania menuturkan, penggunaan air hidrogen sudah menjadi tren kecantikan di negara-negara maju, seperti Jepang, Korea, dan Amerika Serikat.

"Bahkan, dibanding treatment kecantikan lainnya, air hidrogen bisa menjadi perawatan kulit anti-aging harian yang dapat dilakukan secara praktis, dengan harga yang lebih terjangkau untuk bantu melindungi kesehatan serta kecantikan kulit,” paparnya.

Menurut dr Elvin Gultom, seorang dokter aesthetic yang juga direktur dari sebuah klinik kecantikan multinasional mengatakan, bahwa air hidrogen merupakan antioksidan dan terbukti anti-inflamasi.