Tiongkok Ejek Amerika Lewat Film Animasi Once Upon a Virus, Pedas Banget

jpnn.com - Tiongkok merilis film animasi pendek berjudul "Once Upon a Virus" yang mengejek respons Amerika Serikat (AS) terhadap virus corona baru menggunakan tokoh-tokoh mirip lego untuk mewakili kedua negara.

Washington dan Beijing terlibat dalam perang kata-kata tentang asal-usul virus yang muncul di Kota Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun lalu dan telah menyebar hingga menjadi pandemi global.

Presiden AS Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa virus corona mungkin berasal dari laboratorium virologi Tiongkok, namun ia menolak menjelaskan buktinya.

Dalam animasi yang diunggah secara daring oleh kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, tirai merah terbuka dan menampilkan sebuah panggung yang menampilkan tokoh-tokoh seperti lego dalam bentuk seorang prajurit terakota mengenakan topeng wajah dan Patung Liberty.

"Kami menemukan virus baru," kata prajurit itu.

"Terus?" jawab Patung Liberty. "Itu hanya flu."

Baca Juga: Amerika Sudah Pegang Bukti Virus Corona Lahir di Lab Wuhan

Ketika prajurit mengeluarkan peringatan tentang virus dan menyebut tonggak sejarah yang suram dalam wabah Tiongkok, Patung Liberty menjawab dengan acuh tak acuh dengan konferensi pers Trump di mana ia meremehkan penyakit itu.

"Apakah kamu mendengarkan dirimu sendiri?" Tanya prajurit itu ketika patung itu mulai memerah karena demam dan dipasangi infus.