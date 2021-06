True Beauty dan A Girl Who Can See Smell, Drakor Terbaru di NET

jpnn.com, JAKARTA - Stasiun televisi NET kembali menghadirkan dua serial populer asal Negeri Ginseng yang tayang mulai tayang pada Senin (21/6).

Serial True Beauty hadir dalan program NET Drakor Daebak setiap hari pukul 16.45 WIB. Sementara itu, A Girl Who Can See Smell tayang dalam program NET Drakor Platinum pada pukul 18.00 WIB.

"Kedua judul drakor itu tampil dengan warna dan daya pikat berbeda," kata Yeni Anshar, Direktur Programming NET dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/6).

Drakor True Beauty diperankan Moon Ga Young, Cha Eun Woo dan Hwang In Yeop. Serial ini menghadirkan cerita drama yang diadaptasi dari webtoon superlaris berjudul The Secret of Angel karya Kim Na Young atau Yaongyi.

True Beauty bercerita tentang seorang gadis bernama Im Joo Gyeong (Moon Ga Young) yang kerap menjadi korban bullying karena dianggap buruk rupa.

Suatu hari, Joo Gyeong dan keluarganya terpaksa pindah untuk tinggal di daerah lain dan menjadi kesempatan Joo Gyeong untuk belajar merias diri.

Upayanya berbuah manis, penampilannya berubah drastis dan membuatnya sukses menjadi gadis populer di sekolahnya. Namun di balik kesuksesannya tersebut, Joo Gyeong justru dihantui rasa takut bahwa orang lain akan melihat wajah aslinya.

Ketakutan itu menjadi kenyataan saat dua laki-laki tampan idola sekolah, Lee Soo Ho (Cha Eun Woo) dan Han Seo Jun (Hwang In Yeop) mengetahui wajahnya ketika tanpa make up.