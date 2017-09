Vicky Shu Gelar Bridal Shower, Netizen: Kok Wajahnya Beda ya

jpnn.com, JAKARTA - Vicky Shu tampaknya tak mau ketinggalan menggelar bridal shower, yang saat ini tengah marak dilakukan di kalangan artis.

Beberapa foto bridal shower Vicky pun diposting oleh akun gosip lambe_lamis.

Dibanding membicarakan acara bridal shower, banyak netizen yang lebih fokus kepada wajah Vicky.

Mereka menilai, pelantun lagu Mari Bercinta ini terlihat berbeda, seperti bukan Vicky.

“Her face looks different,” kata akun yourmesosphere.

“Wajahnya kok agak beda ya. Lebih chubby,” ujar akun filka_namira.

“Daritadi gua ngezoom pic ini siapaa ya, ga liat tulisannya pas liat namanya di bawah oh mbak ini haha she looks different btw,” tutur akun crsaexdy.

Diketahui, Vicky Shu dan Ade Imam bakal menikah pada 23 September mendatang. Rencananya, acara pernikahannya digelar di Candi Borobudur.(zul/pojoksatu)