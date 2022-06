Welcome Silvio Junior, Inilah Striker Asing Anyar Persebaya untuk Liga 1 2022/23

jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya akhirnya memperkenalkan secara resmi pemain asingnya yang keempat musim ini.

Tim berjuluk Bajul Ijo itu resmi mengumumkan pemain asing baru tersebut adalah Silvio Junior, striker asal Brasil.

Dipantau dari akun @officialpersebaya di Instagram pada Selasa, Silvio Junior diperkenalkan sebagai pemain impor terakhirnya musim ini.

"Last piece of foreign players (bagian terakhir dari pemain asing). Welcome Silvio Junior," tulis akun resmi klub.

Empat pemain asing Persebaya dihuni tiga pemain dari Brasil, yaitu Leo Lelis, Higor Vidal dan Silvio Junior.

Lalu, seorang pemain lagi dari Jepang, yaitu Sho Yamamoto, yang diplot mengisi kuota asal Asia.

Dari keempat nama, hanya Leo Lelis yang musim lalu bermain di Indonesia dengan membela Persiraja Banda Aceh. Sedangkan, tiga pemain lainnya belum pernah merasakan atmosfer Liga 1 karena merumput di Liga Eropa.

Leo Lelis berposisi sebagai bek tengah, lalu Sho Yamamoto pemain sayap, Higor Vidal adalah gelandang, dan Silvio Junior merupakan striker murni.