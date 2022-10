Wings Group Meluncurkan Kampanye Percepatan Imunisasi Anak di 11 Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - WINGS Group Indonesia melalui SoKlin Antisep bersama dengan UNICEF Indonesia meluncurkan kampanye Indonesia Sehat Berseri.

Kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta meningkatkan kesadaran orang tua untuk rutin membawa anak ke fasilitas kesehatan.

Adapun kampanye SoKlin Antisep Indonesia Sehat Berseri akan dilaksanakan di 11 provinsi di Indonesia, yaitu Riau, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Marketing Manager Fabric Care WINGS Group Indonesia Joanna Elizabeth Samuel mengatakan kegiatan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat serta menargetkan 20.000 anak mendapatkan imunisasi rutin.

"Inisiatif ini dilakukan guna memberikan perlindungan kesehatan bagi generasi penerus bangsa melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat," ujar Joanna pada konferensi pers, Rabu (19/10).

Menurut Joanna, SoKlin Antisep memilih 11 provinsi tersebut berdasarkan laporan dan data dari Kementerian Kesehatan dan UNICEF Indonesia.

"Kami memilih 11 provinsi tersebut karena melihat angka cakupan imunisasi di daerah itu masih belum maksimal. Karena itu, dengan adanya kampanye ini kami ingin anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, bisa mendapatkan perlindungan secara menyeluruh," ucap dia.

Joanna menjelaskan sesuai dengan filosofi Wings Group, perusahaan percaya bahwa ‘the best things in life should be accessible for all’.