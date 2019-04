Wujudkan Komitmen, Bupati Ade Yasin Luncurkan 700 Ribu Kartu Bogor Sehat

jpnn.com, BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin tidak henti-hentinya melakukan gebrakan untuk memajukan daerahnya dan menyejahterakan masyarakat.

Kali ini Ade meluncurkan 700 ribu Kartu Bogor Sehat dalam acara Bogor Fest 2019 di area Stadion Pakansari, Cibinong, Sabtu (6/4)

Sebelumnya, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mempromosikan Bogor: The City of Sport and Tourism.

Ade mengatakan, Kartu Bogor Sehat merupakan salah satu program unggulan dalam komitmen Panca Karsa.

"Peluncuran Kartu Bogor Sehat ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas," ujar Ade di hadapan ribuan masyarakat yang menghadiri Bogor Fest 2019.

Ade menambahkan, Kartu Bogor Sehat merupakan jaminan kesehatan daerah yang sudah terintegrasi dengan Kartu JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) dari BPJS Kesehatan.

"Kartu Bogor Sehat merupakan identitas peserta PBI (penerima bantuan iuran) yang dibiayai oleh Pemkab Bogor. Sasarannya ialah untuk kategori fakir miskin dan warga tidak mampu atau PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)," ujar Ade. (jos/jpnn)