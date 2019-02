Xpander Mulai Tebar Berbagai Paket Menggoda ke Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan di kelas low MPV di tanah air, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melakukan inovasi melalui penawaran program layanan purnajual setiap pembelian Mitsubishi Xpander, yaitu gratis Mitsubishi SMART Package tipe Gold.

“Paket diberikan secara gratis untuk konsumen yang melakukan pembelian Mitsubishi XPANDER tanpa harus menambah biaya lagi dan juga paket ini menjamin penggunaan suku cadang yang asli (genuine parts),” Ronald Reagan, Head of After Sales Marketing and Development Department.

Paket tersebut memungkinkan konsumen tidak perlu memikirkan biaya perawatan berkala selama periode yang telah ditentukan.

Pada dasarnya, Mitsubishi SMART Package ditujukan bagi konsumen Pajero Sport dan Xpander serta memiliki tiga tipe pilihan yaitu Silver, Gold dan Diamond, di mana ketiga pilihan tersebut berlaku hingga tiga tahun atau 50.000 KM (mana yang tercapai terlebih dahulu).



Mitsubishi SMART Package ini berbeda dengan garansi kendaraan Mitsubishi Motors. Garansi kendaraan akan diberikan kepada konsumen selama 3 tahun atau 100.000 Km (mana yang lebih dulu tercapai) kecuali aki yang diberikan selama 2 tahun atau pembacaan odometer 50.000 Km terhitung sejak tanggal penyerahan kendaraan.

Gratis paket SMART tipe GOLD yang didapatkan pembeli Xpander, sudah termasuk asuransi kecelakaan selama 1 tahun bagi pemilik kendaraan dan keluarganya.

Keuntungan lainnya yang dapat dirasakan oleh konsumen dari paket ini, konsumen akan mendapatkan free jasa pengecekan dan suku cadang. (mg8/jpnn)