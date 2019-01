Yuk Coba Cara Mudah Tertidur Dalam 120 Detik

jpnn.com - Jika Anda termasuk di antara 35 persen orang dewasa yang tidak cukup tidur, artinya Anda tidur kurang dari tujuh jam per malam.

Hal itu mungkin terjadi karena Anda menderita insomnia atau memang memiliki masalah sulit tidur. Dan mungkin Anda telah mencoba mengubah diet untuk membantu agar tidur lebih nyenyak.

Namun, jika hal itu tidak berhasil, Anda mungkin ingin mencoba teknik dua menit ini yang tampaknya dikembangkan oleh Angkatan Laut AS untuk membantu pilot pesawat tempur mendapatkan cukup istirahat sebelum menjalankan misi mereka.

Menurut sebuah posting Medium oleh Sharon Ackman, seorang penulis yang berfokus pada militer dan veteran, teknik dua menit pertama kali muncul dalam buku Relax and Win: Championship Performance in Whatever You yang ditulis oleh Lloyd Bud Winter.

Winter menulis buku self-help untuk membantu atlet menghadapi cedera dan ketegangan sebelum kompetisi.

Tapi The Independent juga melaporkan bahwa banyak anggota Angkatan Darat AS menggunakan teknik ini untuk membantu mereka tertidur ketika berada dalam situasi yang kurang memungkinkan, seperti di medan perang.

"96 persen dari mereka yang menggunakan teknik ini akhirnya jatuh tertidur lebih mudah dalam waktu enam minggu latihan," kata Ackman, seperti dilansir laman MSN, Kamis (24/1).

Anda bisa mencobanya di rumah dan tidak memerlukan peralatan atau suplemen khusus.