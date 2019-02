5 Cara ini Bisa Anda Lakukan Untuk Mencegah Diabetes

Diabetes. Ilustrasi. Foto Healthaim

jpnn.com - Diabetes merupakan gangguan umum yang memengaruhi 30,3 juta orang di Amerika Serikat, yang lebih dari 9 persen dari populasi di AS.

Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, diabetes tipe 2 adalah bentuk diabetes yang paling umum.

Pada diabetes tipe 2, tubuh Anda tidak membuat atau menggunakan insulin seperti yang seharusnya.

Ini berarti terlalu banyak glukosa (juga dikenal sebagai gula darah) tetap berada di aliran darah Anda dan tidak mencapai sel-sel tubuh yang bisa menyebabkan berbagai macam gejala.

Diabetes tipe 2 disebabkan oleh sejumlah faktor yang berbeda. Kelebihan berat badan atau obesitas atau tidak aktif secara fisik adalah dua penyebab umum, seperti resistensi insulin, yang ketika hati Anda, otot dan sel-sel lemak tidak menggunakan insulin dengan sangat baik.

Akibatnya, produksi insulin meningkat, tetapi setelah beberapa saat, pankreas Anda tidak bisa bertahan dan kadar gula darah Anda naik. Juga, susunan genetik Anda bisa menjadi faktor juga.

Untungnya, ada perubahan gaya hidup yang bisa Anda lakukan untuk membantu mengurangi peluang terkena diabetes tipe 2.

1. Makan karbohidrat yang baik