5 Makanan ini Ampuh Jadi Obat Kolesterol Tinggi

jpnn.com - Hasil riset menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen penduduk usia dewasa di Indonesia mengalami kolesterol tinggi. Itu mengapa sebagian dari mereka lantas memutuskan untuk mengonsumsi obat kolesterol tinggi. Meski sering tidak bergejala, kondisi yang dikenal sebagai silent killer ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke jika dibiarkan terjadi secara jangka panjang.

Perlu Anda tahu bahwa seseorang dikatakan mengalami kolesterol tinggi saat dirinya bersinggungan dengan parameter berikut ini:

Kadar kolesterol jahat (low density cholesterol atau LDL) di atas 100 mg/dL

Kadar kolesterol total di atas 200 mg/dL

Kadar trigliserida di atas 150 mg/dL.

Untuk mengetahuinya, Anda perlu melakukan pemeriksaan kolesterol lengkap ke klinik terdekat. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Anda mengalami kolesterol tinggi, jangan dulu khawatir berlebihan, apalagi memutuskan untuk minum obat penurun kolesterol tanpa instruksi dari dokter.

Lantas, harus bagaimana agar kolesterol tinggi bisa dikendalikan? Makan! Fakta membuktikan bahwa beberapa makanan dapat secara alami menjadi 'obat' penurun kolesterol tinggi. Dengan mengonsumsi makanan-makanan ini secara rutin, teratur dan pada porsi yang tepat, kadar kolesterol tinggi Anda bisa turun ke rentang normal.



Makanan untuk obati kolesterol tinggi

Beberapa makanan yang secara alami dapat menjadi obat kolesterol tinggi adalah sebagai berikut:

1. Timun

Selain rasanya yang segar dan kaya akan kandungan cairan, timun (atau mentimun) punya manfaat baik untuk menurunkan kolesterol tinggi. Hal ini karena timun sangat kaya akan serat, sehingga dapat membantu meluruhkan lemak jahat di saluran pencernaan. Selain itu, mentimun juga kaya akan kandungan kalium dan magnesium yang dapat membantu mencegah penyakit darah tinggi alias hipertensi.

Nah, agar memberikan manfaat optimal, timun sebaiknya dikonsumsi langsung bersama dengan kulitnya. Tidak perlu proses pemanasan apa pun, yang penting sudah dicuci bersih terlebih dahulu sebelum dikonsumsi sebagai lalapan.



2. Apel



Anda mungkin pernah mendengar ungkapan an apple a day keeps the doctor away yang berarti bahwa satu buah apel setiap hari akan menjauhkan Anda dari dokter.

Ya, ungkapan tersebut ada benarnya, termasuk dalam menurunkan kolesterol tinggi. Selain kandungan seratnya yang tinggi, zat pektin yang ada di dalam apel juga membantu menurunkan kolesterol dan membuat rasa kenyang muncul lebih cepat. Oleh sebab itu, apel juga bisa membantu menurunkan berat badan.

Untuk membuktikan hal tersebut, sebuah studi dilakukan di Amerika Serikat untuk meneliti tentang pengaruh konsumsi apel secara rutin pada wanita berusia 45–65 tahun. Wanita-wanita tersebut mengonsumsi apel setiap hari selama satu tahun. Hasil studi menunjukkan bahwa apel mampu menurunkan kolesterol jahat (LDL) sebesar 23 persen.

Untuk mendapatkan manfaat optimal, apel sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan kulitnya. Jangan lupa untuk mencucinya hingga bersih sebelum dikonsumsi, ya!