Aksi Pocong Bantu Pencegahan Corona di Indonesia Disoroti Media Asing

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan 'Pocong' untuk menakuti warga yang keluar rumah di tengah pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di beberapa daerah Indonesia disoroti media asing.

Salah satunya datang dari media luar negeri, AJ+ (AJplus).

Media yang bermarkas di Amerika Serikat itu membahas fenomena penggunaan pocong untuk meredam penyebaran covid-19 di Indonesia.

Bahkan AJ+ sengaja membuat video tentang aksi sosok yang mereka namakan hantu kain kafan itu.

"These ghosts are scaring people back into their homes to hel curb the spread of covid-19 in Indonesia," tulis laman Twitter AJ+, Rabu (15/4).

Dalam video yang diunggah, terlihat aksi pocong menakut-nakuti warga agar kembali ke rumah untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19.

Tampak tiga orang pemuda sedang asyik bermain gitar di pos warga. Tiba-tiba dari belakang muncul sosok pocong yang membuat mereka pontang-panting berlarian.

Pocong tersebut rupanya sukarelawan yang bertugas mengusir warga agar kembali bertugas. Volunter itu didandani sedemikian rupa layaknya pocong yang berjalan meloncat-loncat.