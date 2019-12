B Corp Community Dorong Swasta Lakukan Perubahan Sosial dan Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - B Corp Community di Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan.

Hal itu dilakukan demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi konsumen dan masyarakat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengadakan B Corp Forum 2019 – Dare to Care: Using Business as a Force for Good di Jakarta, Kamis (5/12).

B Corp Community di Indonesia sendiri beranggotakan perusahaan dan organisasi besar. Misalnya, Danone-Aqua, Prasetya Mulya, Innate Motion, dan SIAP.

Secara spesifik, B Corp Forum ingin memperkenalkan B Corporation sebagai sertifikasi global yang dapat menonjolkan organisasi/perusahaan yang memiliki standar tinggi dalam menjalankan usahanya.

Contohnya, melakukan kinerja sosial dan lingkungan yang terverifikasi, menerapkan transparansi publik, serta memiliki akuntabilitas yang baik dalam menyeimbangkan laba dan tujuan sosial.

Dipimpin oleh B Lab, organisasi nirlaba global yang berasal dari Amerika Serikat, sertifikasi B Corp mengajak para pelaku bisnis untuk turut menawarkan solusi bagi tantangan sosial dan lingkungan yang saat ini dihadapi dunia.

Pricilla Henriette dari B Corp Community Indonesia mengatakan, sangat penting bagi semua pihak, baik perseorangan maupun perusahaan, untuk makin peduli terhadap dampak yang diberikan terhadap lingkungan dan masyarakat.