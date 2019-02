Barcelona Siapkan Kampanye Politik Catalonia di El Clasico

jpnn.com, BARCELONA - Fan Barcelona diminta untuk mengibarkan bendera Catalan dalam jumlah besar saat laga El Clasico dalam leg pertama semifinal Copa del Rey, Kamis (7/2) dini hari WIB.

Anggota Committees for the Defence of the Republic di Barcelona mendorong para penggemar Barcelona menggunakan laga timnya melawan Real Madrid itu sebagai momen menunjukkan agenda politik mereka untuk memajukan kampanye kemerdekaan Catalonia.

"Mari kibarkan bendera Catalan. Gunakan bendera Catalan untuk menunjukkan bahwa kita (warga Catalonia) serius mendapatkan kemerdekaan," ujar salah seorang anggota CDR, seperti dikutip dari Marca.

Ketegangan antara Catalonia dan pemerintah Spanyol memang meningkat selama beberapa bulan terakhir. Catalonia terus mendorong kemerdekaannya. "Kita (Catalan) perlu melakukannya untuk tahanan politik kita. Kita harus membuatnya (El Clasico) menjadi suasana bermusuhan dengan mencemooh Real Madrid dan para pemain mereka," imbuh anggota CDR tersebut.

Selama ini, rivalitas Barcelona versus Real Madrid juga sering dibumbui dengan konflik politik antara Catalonia dan pemerintahan Spanyol. Real Madrid dianggap sebagai perwakilan Spanyol buat elite politik di Catalonia.

"Barcelona, ??sebagai klub, terbuka untuk membiarkan para pendukung mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka mengenai masalah ini," ujar anggota CDR itu. (adk/jpnn)