Beli Mobil Suzuki di GIIAS 2019 Gratis Motor dan Macbook

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 menadi waktu yang tepat jika Anda ingin meminang mobil dengan banyaj keuntungan, terutama lini produk dari Suzuki.

Pasalnya, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menawarkan berbagai keuntungan melalui promo dan cicilan menarik selama pameran yang berlangsung 18-28 Juli 2019 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, tersebut. Berbagai hadiah menarik disiapkan untuk setiap pembelian.

“Selama pergelaran GlIAS 2019, kami menyediakan berbagai penawaran menarik bagi pengunjung, baik berupa hadiah langsung maupun program cicilan menarik. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan enam perusahaan leasing,” kata Group Head of 4W Dealer Sales PT SIS, Alfindo Wijaya, di Jakarta, Jumat (19/7).

Suzuki bekerja sama dengan enam perusahaan leasing yaitu Suzuki Finance, BCA Finance. Mandiri Tunas Finance, OTO Finance, Adira Finance, dan Indomobil Finance, demi memudahkan pengunjung GIIAS yang ingin memiliki kendaraan unggulan Suzuki.

Alfino menambahkan, Suzuki memberikan beragam keuntungan bagi pengunjung booth Suzuki lewat program Midyear Festival di GIIAS 2019. Bagi yang membeli All-new Ertiga Suzuki Sport dan Baleno berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa satu unit iPhone XS 64GB. Pengunjung yang membeli All-new Ertiga GL & GX bisa mendapatkan hadiah langsung berupa Suzuki GSX150 Bandit.

Pengunjung yang ingin membeli Karimun Wagon R berkesempatan mendapatkan Macbook Air 13″ 128 GB. Khusus konsumen yang ingin memiliki Urban SUV Suzuki lgnis GX berkesempatan mendapat iPad Pro 64G8. Sementara pengunjung yang membutuhkan mobil komersial andalan Suzuki yaitu New Carry Pick Up berkesempatan mendapat satu unit All New Satria F150.

“Penawaran selama di GIIAS 2019 ini sesuai syarat dan ketentuan berlaku,” tandas Alfindo.



Tak hanya itu, Suzuki menambahkan lagi berbagai keuntungan untuk pengunjung yang melakukan pembelian di GIIAS 2019 berupa uang tunai langsung sebesar Rp 2.000.000.

Selain hadiah langsung, Suzuki berkomitmen dengan memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepuasan pelanggan. Khusus pembelian New Carry Pick Up. konsumen mendapat tambahan gratis jasa servis, oli mesin, oli filter, dan oli gasket sampai dengan jarak tempuh 50.000 km atau selama dua tahun.