Bentley Siapkan Edisi 100 Tahun, Banyak Aksen Emas

jpnn.com - Melalui video pendek berdurasi 30 detik, Bentley mengumumkan mahakarya spesial untuk penggemarnya di dunia. Perkenalan itu akan mengambil lantai Geneva International Motor Show 2019, 5 Maret mendatang.

Bentely Centenary Special Edition disebutkan hadir membawa sejarah kekuatan manufaktur berbasis di Crewe, Inggris dalam DNA model balap yang paling terkenal.

Kelahiran Bentley Special Edition disebutkan tidak lepas dari perayaan “Bentley Centenary – 100 Years of Extraordinary”. Sayang, video pendek tersebut tidak menampilkan sebagian keistimewaan unit Bentley Special Edition.

Hanya saja Bentley menyebutkan bahwa ada beberapa identitas khusus yang menandakan model spesial tersebut, seperti setiap logo "B" akan dikelilingi lingkaran emas mulai dari bonnet, tuas transmisi termasuk rumah kunci hingga pelek. Kemudian bordir Bentley di jok dengan benang emas serta aksen jahitan di jok juga dengan benang emas.

"Itu merupakan kesempatan unik untuk memiliki mobil dengan detail perayaan yang langka; sebuah mobil yang tidak akan pernah tersedia lagi," tulis pihak Bentley.

Cukup beralasan bila melihat sejarah, sang pendiri Walter Owen (W.O.) Bentley membentuk perusahaan yang fokus membuat “a fast car, a good car, the best in its class”.