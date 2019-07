Buruan! Makin Banyak Hadiah di Program Referral Upbit Indonesia

Setelah meluncurkan fitur baru program referal, Upbit Indonesia kembali hadir dengan berbagai promosi pada program referal yang dapat dinikmati oleh seluruh pengguna web dan aplikasi Upbit baik Android maupun iOS.

Melalui sistem first come first serve, promo yang diberikan kepada pengguna Upbit kali ini hingga 495.000 ICX jika membagikan kode referal lebih banyak. Promo berlangsung dari tanggal 15 Juli 2019 pukul 16:00 hingga tanggal 31 Juli 2019 pukul 23:59.

Syarat untuk mendapatkan hadiah tersebut adalah dengan membagikan kode referal baik melalui ID, kode QR maupun tautan. Setelah itu, teman yang telah diundang perlu mendaftar akun Upbit dan menyelesaikan hingga verifikasi tahap ke-2.

Pengguna Upbit juga dapat melihat teman yang diundang di menu Program Referral. Hadiah yang akan didapatkan sebesar 50 ICX per teman yang diundang jika mereka sudah menyelesaikan hingga verifikasi tahap ke-2. Pengguna Upbit bisa mendapatkan maksimal hingga 5.000 ICX per akun.

Tambahan bonus sebesar 10.000 ICX juga diberikan pada pengguna pertama yang mengundang 100 teman.

Tidak tanggung-tanggung, teman-teman pengguna Upbit yang sudah mendaftar dengan program referal juga akan mendapatkan voucher Domino Pizza sebesar IDR 100,000 atau IDR 50,000 yang didistribusikan secara acak dengan total 1.000 voucher.

Pengumuman pemenang promo program referal ini pada 5 Agustus 2019 dan hadiah akan diberikan pada hari yang sama.