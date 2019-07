Calum Scott: Orang Indonesia Suka Bernyanyi

jpnn.com, YOGYAKARTA - Penyanyi asal Inggris, Calum Scott sudah tidak sabar untuk tampil di Prambanan Jazz Festival 2019. Ini merupakan kali pertama dirinya konser di Yogyakarta, meski sudah pernah beraksi di Jakarta.

"Ini pertama kali saya ke Yogyakarta, dan sudah beberapa kali ke Indonesia. Indonesia punya tempat tersendiri di hati saya," kata Calum Scott di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Kamis (4/7) petang.

Pria 30 tahun itu antusias setiap kali tampil di Indonesia. Menurut penilaiannya, penonton di Indonesia selalu menyenangkan. Hal yang paling berkesan baginya adalah, penggemar di Indonesia sangat suka bernyanyi bersama. "Saya senang tampil di indonesia, sepertinya orang Indonesia suka menyanyi bersama," ujar Calum Scott.

Dalam Prambanan Jazz 2019, Calum Scott berjanji menyuguhkan penampilan istimewa. Dia tidak sabar menyanyikan lagu untuk penonton. "Saya benyanyi You Are The Reason bersama kalian," sambungnya.

Prambanan Jazz Festival 2019 dilaksanakan pada 5, 6, dan 7 Juli di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta. Calum Scott mendapat giliran tampil pada hari pertama, Jumat (5/7).

Selain Calum Scott, Prambanan Jazz Festival 2019 menghadirkan musisi internasional lainnya. Beberapa nama besar yang dipastikan hadir yaitu Yanni, Brian McKnight, Anggun, dan masih banyak lagi.

