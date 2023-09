Chandra Asri Diganjar Penghargaan ICSRA VI

jpnn.com, JAKARTA - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia kembali meraih penghargaan.

Penghargaan kali ini dari “Indonesia Corporate Social Responsibility Awards VI” (ICSRA VI) besutan Majalah Economic Review by Ideku Group dan diserahkan secara langsung pada Kamis (31/8).

Chandra Asri memperoleh empat penghargaan, di antaranya The Best Commitment Director 2023, diberikan kepada Edi Rivai selaku Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri.

Kemudian, Best of The Best Overall Implementation Program (ESG – SDG – CSR) – Platinum Award (Very Excellent), Best of The Best Category Environmental Social Governance - Platinum Award (Very Excellent), dan Best of The Best Category Overall Company – Platinum Award (Very Excellent).

Chandra Asri berkomitmen menjalankan bisnis dan operasional secara berkelanjutan melalui terciptanya hamoni dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Komitmen ini ditunjukkan oleh pemimpin perusahaan sehingga karyawan dapat mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan di lingkup perusahaan.

Hal ini yang mendasari penilaian bagi Chandra Asri sehingga, Edi Rivai selaku Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri dinobatkan sebagai The Best Commitment Director 2023.

Edi Rivai mengatakan dalam menyelenggarakan program CSR, Chandra Asri mengadaptasi Core Subject ISO 26000 sebagai dasar yang tertuang pada kebijakan dan program. Mulai dari Consumer Issues, Community Involvement and Development, Human Rights, Organizational Governance, Fair Operating Practices, Environment, and Labour Practices.