Debut Dunia Suzuki Carry Terbaru Kejutkan Lantai IIMS 2019

jpnn.com, JAKARTA - Memanfaatkan lantai IIMS 2019, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberi kejutan ke masyarakat lewat debut dunia (world premiere) pikap terbaru Suzuki Carry di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/4).



President Director PT SIS, Seiji Itayama mengatakan sejak diperkenalkan di Indonesia pada 1976, Suzuki Carry menjadi andalan banyak kalangan dalam menjalankan bisnisnya. Carry merupakan kisah sukses pengusaha di Indonesia.

“peluncuran generasi terbaru raja pikap Indonesia ini sekaligus menandai era baru mobil niaga ringan yang lebih ramah lingkungan, tangguh dan berdimensi besar,” kata Seiji Itayama.

Secara desain, Suzuki merombak total tampilan Suzuki Carry. Pikap medium ini memiliki desain baru dan dimensi yang lebih besar dibandingkan versi sebelumnya.

Memiliki panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.910 mm, mobil ini mampu membawa muatan lebih banyak. Mesin juga baru dari K series (K15B) pun membuat konsumsi bahan bakar lebih irit sekitar 15 persen dibandingkan mesin 1.5-liter yang sebelumnya dipakai.

Fitur yang disematkan Suzuki antara lain Air Conditioner (AC), Electric Power Steering (EPS), dan Sliding Seat pada varian tertinggi. Selain itu, terdapat Head Unit 1 Din, Split Seat dengan jok yang tebal, dan ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk tiga orang. Meski menjadi kendaraan niaga, pikap andalan Suzuki ini juga disematkan fitur Immobilizer yang biasanya digunakan pada mobil penumpang.

Kemampuan angkut Suzuki Carry juga meningkat. Dengan panjang bak 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm sehingga mampu mengangkut muatan seberat 1 Ton. Agar muatan tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Pengait berjumlah 12 pada tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (Wide Deck).



Suzuki New Cary hadir dalam tiga pilihan warna, yaitu Superior White, Silky Silver, dan Real Black. Ada 3 varian yang ditawarkan dengan harga On the Road (OTR), mulai dari Suzuki Carry FD Rp 135.600.000, Suzuki Carry FD AC/PS Rp 144.100.000, Suzuki Carry WD Rp 136.600.000 dan Suzuki Carry WD AC/PS Rp 145.100.000. (mg8/jpnn)